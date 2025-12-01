Peru’nun doğusundaki Iparia kentinde meydana gelen heyelan, Ucayali Nehri kıyısında bağlı iki teknenin batmasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp.

Sabah saatlerinde büyük gürültüyle çöktü

Portillo eyaletine bağlı Iparia kentinde sabah erken saatlerde meydana gelen heyelan, bölgedeki Amazon havzasında yaşayan halkı panikletti. Nehir kıyısındaki yamaçtan kopan büyük toprak kütlesi hızla Ucayali Nehri’ne sürüklendi.

Çökme anında kıyıya bağlı bulunan iki tekne, oluşan şiddetli akıntı ve toprak hareketi nedeniyle saniyeler içinde suya gömüldü.

12 kişi yaşamını yitirdi, 20 yaralı var

Peru yerel makamlarının yaptığı açıklamaya göre, batma sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, en az 2 kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma ekiplerinin nehirde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Teknelerde öğretmenler ve sağlık çalışanları vardı

Peru basınında yer alan haberlere göre, çökmenin yaşandığı sırada tekneler Iparia Limanı’nda bulunuyordu.

Teknelerde:

Öğretmenler

Doktorlar

Liman işçileri

Yerel halk

gibi birçok kişinin yolculuk hazırlığı içinde olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, heyelanın ani bir şekilde gerçekleştiğini ve insanların tekneden çıkmaya fırsat bulamadığını söyledi.

Arama-kurtarma ekipleri nehirde çalışmalarını sürdürüyor

Ucayali Bölgesel Acil Müdahale Ekibi, kayıplara ulaşmak için hem karadan hem teknelerle nehir üzerinden arama yapıyor. Nehirdeki akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğü bildirildi.

Kentte güvenlik önlemleri artırılırken, toprak kaymasının devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Bölgede yağış uyarısı

Uzmanlar, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışların heyelan riskini artırdığını belirtiyor. Peru’nun Amazon havzasında yer alan birçok yerleşim biriminde benzer risk nedeniyle alarm seviyesi yükseltilmiş durumda.