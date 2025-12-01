Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 9 kişinin cenazesinin getirildiğini açıkladı. Bakanlık, 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 112’ye ulaştığını duyurdu.

Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgede yürürlüğe giren ateşkes sonrası enkaz altında kalan bedenleri arama faaliyetleri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte enkazlardan çıkarılan 9 kişinin cenazesinin yanı sıra 1 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ateşkes sonrası ölü ve yaralı sayıları

Bakanlık verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölü sayısı 356’ya, enkaz altından çıkarılan kişi sayısı 616’ya ulaştı. Yaralı sayısı ise 909 olarak kaydedildi.

Toplam kayıplar ve yaralılar

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 70 bin 112’ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 170 bin 986 olarak açıklanıyor.