Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer, özellikle MasterChef Türkiye’de annesini desteklemek için yer aldıktan sonra gündemde öne çıktı. Kamuoyundan uzun süre uzak büyüyen Savaş Zafer, son yıllarda iş dünyasında adını duyurdu. Annesiyle olan yakın ilişkisi ve annesinin adını verdiği mekanıyla dikkat çekiyor.

Perihan Savaş'ın oğlu Zafer'in babası kim?

Savaş Zafer, 1995 doğumlu ve 28 yaşında. Eğitimini Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu’de tamamladıktan sonra gastronomi ve işletmecilik alanında kariyerini geliştirdi. Kendi yolunu çizen Zafer, İstanbul’da açtığı “Perihan” adlı restoranla hem annesinin adını hem de onun meslek başarılarını onurlandırdı. Mekanın açılışında tanınmış isimler de yer aldı.

Babası ise Türk sinemasının önemli oyuncularından Yılmaz Zafer. 1987 yılında Perihan Savaş ile evlenen Yılmaz Zafer, 1995’te hayata veda etti. Savaş Zafer, küçük yaşta babasını kaybetti. Bu duruma rağmen eğitimine ve kariyerine odaklandı, annesiyle birlikte istikrarlı bir şekilde yol aldı.

Savaş Zafer’in iş dünyasındaki adımları ve annesine olan bağlılığı sosyal medya ve magazin gündeminde sıkça yer buluyor. Özellikle MasterChef programındaki katkısıyla gündeme gelen Zafer, medya ve oyunculuk dünyasından uzak bir profil sergiliyor. Bu özelliğiyle genç yaşına rağmen girişimcilikte kendine özgü bir yol çizdi.

Özetle, Savaş Zafer; annesi Perihan Savaş’ın desteğiyle yetişen, babası Yılmaz Zafer’in mirasını taşıyan, işletmeci kimliğiyle ön plana çıkan bir isim. Hem annesine olan sevgi bağını hem de meslek hayatındaki başarılarını kamuoyuyla paylaşıyor.