Yılmaz Zafer, Türk sinemasının hafızalara kazınan oyuncularından biriydi. Kısa ama etkileyici kariyeri ve özel hayatındaki iniş çıkışlarla daima gündemde kaldı. Tiyatrodan sinemaya uzanan yolculuğunda izleyiciye güçlü karakterlerle unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle Perihan Savaş ile olan evliliği, hem sanat hem de magazin dünyasında sıkça konuşuldu.

Çocuk yaşlarda başlayan tiyatro tutkusu, onu sahnelerin ve beyaz perdenin aranan oyuncularından biri yaptı. Sinemadaki başarısıyla 1980'li yıllarda önemli bir hayran kitlesine ulaştı. Aniden bastıran sağlık sorunları ve zamansız vedasıyla sevenlerini üzdü.

Yılmaz Zafer’in Sanat Yolculuğu

Yılmaz Zafer, 24 Eylül 1956’da İstanbul’da doğdu. Sanata olan ilgisi lise yıllarında tiyatroya yönelmesiyle başladı. Fatih Halkevi’nde başladığı tiyatro sahnesinin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. 1976 yılında sinema oyunculuğuna adım attı ve hayatına 40’tan fazla film sığdırdı. “İskilipli Atıf Hoca” filminde avukat Ferit karakteriyle dönemin izleyicisini etkilemeyi başardı.

Perihan Savaş ile Evliliği ve Ailesi

Yılmaz Zafer, 1987’de oyuncu Perihan Savaş ile evlendi. Bu evlilikten Savaş Zafer adını verdikleri bir oğulları oldu. Çift, sade yaşam tarzları ve gösterişten uzak birliktelikleriyle magazin dünyasında örnek olarak gösterildi. Eşiyle birlikte “Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi”ni kurdu ve sanat dışında da yeni alanlarda üretkenlik gösterdi.

Sağlık Sorunları ve Hayatının Son Dönemi

Zafer'in yaşamını altüst eden sağlık problemi 1994 yılının Nisan ayında geçirdiği kalp kriziyle başladı. Kalp krizi sonrası beyninde oluşan hasar nedeniyle bir buçuk yıl boyunca bakıma muhtaç şekilde yaşadı. Ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu motor becerilerinde ciddi kayıplar yaşadı ve 9 Kasım 1995’te, sadece 39 yaşında hayata veda etti. Ölümü, hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

