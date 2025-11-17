Son Mühür - 2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nun son haftası, futbol tarihine geçecek unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Puskas Arena’da oynanan maçta Macaristan, İrlanda’yı ağırladı. Ev sahibi ekip için play-off’a kalabilmek adına beraberlik yeterliydi. Maçın gol düellosu 3. dakikada başladı; Daniel Lukacs Macaristan’ı 1-0 öne geçirirken, 15. dakikada Troy Parrott penaltıdan skoru eşitledi.

Dalga geçerek sevindi

15. dakikada Barnabas Varga’nın golüyle Macaristan yeniden öne geçti. Ancak sahne bu kez kaptan Dominik Szoboszlai’daydı. Yıldız oyuncu, gol sevincinde rakip oyuncuyla alay eden bir jest yaptı. Bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, maçın gidişatı da tam o andan itibaren dramatik şekilde değişti.

90+6'da eşitliği bozdu

Macaristan, 80. dakikada 2-1 önde olup play-off yolunda avantajlı durumdaydı. Ancak İrlanda pes etmedi ve önce 80. dakikada Parrott’un golüyle skoru 2-2’ye taşıdı. Ardından 90+6’da genç yıldız tekrar sahneye çıkarak maçın sonucunu belirledi: 3-2. Böylece İrlanda, son maçta 1 puan geriden gelerek 10 puana ulaştı ve play-off biletini kaptı. Macaristan ise 8 puanda kalarak Dünya Kupası hayallerine dramatik bir şekilde veda etti.

Maç sonu ağladı

Takımını öne geçiren fakat ardından yaptığı alaycı gol sevinci nedeniyle eleştirilen Szoboszlai, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Yerde çöken milli yıldızın bu anları, ekranlarda büyük etki yarattı. Son haftalarda sergilediği etkileyici performansla öne çıkan 23 yaşındaki Troy Parrott, üç gün önce oynanan Portekiz maçında da iki gol kaydetmişti. Macaristan karşısında hat-trick yapan Parrott, İrlanda’yı play-off’lara taşımayı başardı. Böylece İrlanda, Portekiz’in ardından grubunu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası umutlarını sürdürdü.