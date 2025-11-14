Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın eylülde imzaladığı kararnameyle ismi yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirilen binalarda düzenlemeye gidildi. İki giriş kapısındaki eski bronz levhalar sökülerek, yerine “ABD’nin savaş gücünü yöneten federal kurumun yeni adını taşıyan” levhalar takıldı.

Bakan duvara vidaladı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Savaş Bakanlığı” yazılı bronz levhalardan birini bizzat vidaladığı görüldü. Hegseth, “Eski tabelaları değiştirdik çünkü buradan giren herkes, bu kurumun isminin değiştirilmesi konusunda son derece kararlı olduğumuzu bilsin istiyoruz” dedi. ABD Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 1789’da kurulan Savaş Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden iki yıl sonra, 1947’de çıkarılan yasa ile Savunma Bakanlığı adını almıştı.