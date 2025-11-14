Son Mühür- İsrail medyası Hamas'ın elindeki Gazze bölgelerine giren her şeyi izleyip, yakıt ve sigara da dahil olmak üzere bazı özel ithal mallara vergi uyguladığını ve mallar için fazla ücret aldığı görülen tüccarlara para cezası kestiğimne dair iddiaları gündeme taşıdı.

Hamas hükümetinin medya ofisinin başkanı İsmail El Sevabta, Hamas'ın sigara ve akaryakıta vergi koyduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, hükümetin herhangi bir vergi topladığına yönelik iddiaları yalanladı.



Yetkililerin fiyatları kontrol altında tutmak için "yoğun çabalar" gösterirken yalnızca acil insani ve idari görevleri yerine getirdiğini söyleyen El Sevabta, Hamas'ın yeni bir teknokrat yönetime devretmeye hazır olduğunu belirterek "Amacımız, geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesidir." mesajı verdi.



Son canlı rehineler serbest bırakılmıştı...



ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı, 10 Ekim'de ateşkesi ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılarda ele geçirilen son canlı rehinelerin serbest bırakılmasını sağladı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunudğu Müslüman ülke liderlerinin de destek verdiği planda, geçiş yönetiminin kurulması, çokuluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılması yer alıyor.

