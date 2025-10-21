Üzümlü ilçesinde 30 bin fideyle üretim yapan Biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, 2025 yılı için 15 tonluk çilek hedefi belirledi. Karatepe, Erzincan’ın ikliminin üretim için elverişli olduğunu vurgulayarak girişimcilere çağrıda bulundu.

Erzincan’da tarımda örnek girişim

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde çilek üretimiyle öne çıkan Biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, tarımda başarı hikâyesi yazıyor. Yaklaşık 30 bin fideyle üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Karatepe, bu yıl 15 tonluk rekolteye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

“Bu işe giren pişman olmaz”

Çilek üretiminin ekonomik açıdan yüksek getirili bir sektör olduğunu ifade eden Karatepe, Erzincan’ın iklim koşullarının üretim için son derece elverişli olduğunu söyledi. Üretimin hem bölgeye hem ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan genç biyomühendis, “Bu işe giren pişman olmaz. Doğru planlama ve teknikle Erzincan, çilek üretiminde öncü bir merkez olabilir” dedi.

Hedef: Erzincan’ı marka şehir yapmak

Üretim kapasitesini artırmayı ve bölge çiftçileriyle iş birliği yaparak çilek tarımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Uğur Yunus Karatepe, Erzincan’ı çilek üretiminde marka şehir haline getirmeyi hedefliyor. Karatepe, tarıma ilgi duyan girişimcilere cesaret ve örnek olacak bir model ortaya koyuyor.