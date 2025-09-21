Son Mühür- Oyuncu çift Anıl Altan ve Pelin Akil, 2009 yılında rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Ayrılık iddiaları gerçek çıktı

Son aylarda birlikte görüntülenmeyen çift hakkında boşanma söylentileri gündeme gelmişti. Sessizliklerini geçtiğimiz haftalarda bozan Pelin Akil, katıldığı bir konserde “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” açıklamasıyla iddiaları doğrulamıştı. Çiftin evliliği kısa süre önce resmen sona erdi.

Anıl Altan samimi şekilde görüntülendi

Boşanmanın ardından Anıl Altan, bir kadın arkadaşıyla eğlenirken objektiflere takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Altan’ın samimi halleri dikkat çekti.

Henüz açıklama yapmadı

Görüntülerdeki kişinin Altan’ın sevgilisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu ise çıkan haberler üzerine herhangi bir açıklamada bulunmadı.