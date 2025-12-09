Son Mühür- Milyonlarca kullanıcıyı hizmet verenlerle buluşturan Armut.com’a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sorgu ekranlarında yer alan mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirildi.

Platforma yalnızca Türkiye’den erişim engellenirken, yurt dışından bağlantının sürdüğü belirtildi.

Gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı

Mahkeme tarafından verilen tedbir kararı yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, erişim engelinin neden alındığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Engelin mesai saatleri dışında uygulanması, karar metnine ulaşılmasını da zorlaştırdı.

Armut’tan ilk açıklama

Erişim engelinin ardından Armut.com’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kararın kendilerine tebliğ edilmediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.”

Şirket, sürece ilişkin ayrıntıların avukatlar tarafından sabah saatlerinde adliyede inceleneceğini duyurdu.

Hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi

Açıklamanın devamında, söz konusu erişim engelinin haksız olduğu düşüncesi dile getirilerek tüm hukuki adımların atılacağı ifade edildi:

“Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

Süreç belirsizliğini koruyor

Erişim engelinin ne kadar süreceği ve kararın hangi gerekçelere dayandığı, mahkeme dosyasına erişim sağlandıktan sonra netleşecek. Platformu aktif kullanan binlerce kişi ise gelişmeleri yakından takip ediyor.