Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka’da Bostanlı Pazaryeri ile ilgili tartışmalar hız kesmeden sürüyor. Karşıyaka Belediyesi’nin ‘teknik sorunlar’ gerekçesiyle Bostanlı Pazaryeri’nin bu hafta kapalı kalacağını açıklaması ve güvenlik barikatlı önlem almasının ardından dün pazarcı esnafının barikatları aşarak tezgahlarını kurması tansiyonu bir hayli tırmandırdı. Yaşananların ardından belediyeden yapılan açıklamada, “Bu sorunsuz ve kamu yararını hiçe sayarak suç unsurunu içeren tutumun, kurumsal ve kişisel tüm sorumlularına yönelik başvurularımız adli makamlara gün içerisinde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili Karşıyaka Belediye Meclisi’nin cuma günü saat 11.00’da olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi.

Kent A.Ş.'ye yetki verilecek!

Yarın gerçekleşecek olağanüstü toplantıda, Karşıyaka’nın Bostanlı Mahallesi’nde yer alan Bostanlı Pazaryerinin, haftanın bir gününde tekstil, el sanatları ve benzeri ürünlerin tanıtımı ile satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla belediyenin yüzde 96 oranında hissedarı olan Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine izin verilmesi hakkında önerge görüşülecek.

AK Partili Ünal: Dışarıdan bir şirket olmayacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili Hasan Ünal, "Kasım ayı meclisinde ben bu konuyla alakalı ayrıntılı bir konuşma yaptım. Bir önceki meclis toplantısında, “Bu konuyu meclise getirin, esnafı da mağdur etmeden, masaya oturtarak bu organizasyonu KENT A.Ş. olarak siz yapın. Toplanacaksa 500 ila 600 milyon siz toplayın. Bu sorun ortadan kalksın” demiştik. Başkan ile yaptığımız görüşmelerde bu önerimizi dikkate aldığını gördük. Dışarıdan başka bir şirket olmayacak. Gelecek olan para ile 7 aydır maaşı ödenmeyen işçi rahat bir nefes alacak, belediyenin kasasına da biraz daha nefes alacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erişen'den 'Çözüm' çağrısı

Sürecin nasıl seyredeceği merak konusu olurken; İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen’den bir açıklama geldi.

Belediye ve esnafın her geçen gün biraz daha karşı karşıya geldiğini söyleyen Başkan Erişen, “Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile dün bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Ünsal, pazaryeri için ‘Açtırmayacağım’ dedi. Ancak bugün öğrendim ki yine 40 ila 50 esnafımız tezgahlarını açmış. Belediye tadilat olduğunu söylüyor ama esnaf arkadaşlarımız bunun gerçekliğine inanmıyor. Belediye yönetiminin pazarın işletmesini özel bir şirkete devretmesi ve haftada ikinci gün olarak cumartesi pazarı açma kararı sonrası bu tartışmalar başladı. Ne belediyeyi ikna edebiliyoruz ne de esnafı. Belediye ‘Cumartesi gününü sebze ve meyve satan pazarcılara vermeyeceğim’ dedikçe bu inatlaşma sürüp gidiyor. Süreçte kimse kimseyi dinlemediğinden bir çözüm de üretilmiyor” dedi.

‘Pazaryeri yapmak için almışlar’

“Belediye de davasından vazgeçmiyor, esnaf da ekmek parası diyor” sözleriyle devam eden Erişen, “İnatlaşma ile bugüne kadar bir yere varılmamıştır, uzlaşı lazım. Bostanlı ecrimisilli bir yer; ‘Burada pazaryeri açılabilir’ deniliyor. Biz de avukat tuttuk davamızı açtık. Danıştığımız hukukçular da aksi durumun yasal olmayacağını söylüyor. Pazaryeri demek meyve ve sebze gibi erzakların satıldığı yer olarak biliniyor. Burası da ‘pazaryeri’ olacak şekilde kiralanmış, bunu değiştirirseniz olmaz. Komple tekstil olsun istiyor, manavı kabul etmiyorlar. Bu yeri Milli Emlak’tan pazaryeri yapmak için almışsınız ama şimdi vazgeçiyorsunuz. Milli Emlak sözleşmeyi feshederse o yer de kaybedilir. Esnafı çıkaracağım diye eldeki maldan olmasınlar” ifadelerini kullandı.