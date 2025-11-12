Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir kent gündemini meşgul eden İzmir Otogarı konusundaki hukuki mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Belediye, mevcut işletmeci İZOTAŞ’a karşı haksız işgal gerekçesiyle ecrimisil (haksız işgal tazminatı) tahsili amacıyla haciz işlemlerini başlattığını açıkladı.

MAHKEME BÜYÜKŞEHİR LEHİNE KARAR VERDİ

Yap-İşlet-Devret modeliyle 1997 yılında inşa edilen İzmir Otogarı’nın işletme sözleşmesi, ek protokolle birlikte 14 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. İZOTAŞ, pandemi koşullarını gerekçe göstererek sözleşmenin yedi yıl uzatılması talebiyle yargıya başvurmuştu. Ancak, yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin süreci hızlandırması ve otogarın üst kullanım hakkını İZULAŞ A.Ş.’ye devretmesi sonrası, ilk derece ve istinaf mahkemeleri İZOTAŞ’ın uzatma talebini reddetti. Mahkeme kararlarıyla birlikte sözleşmenin hukuken sona erdiği tespit edildi.

MHP’Lİ ALTINKESER: “YENİ OTOGAR PLANI AÇIKLANSIN”

İZOTAŞ’ın otogar alanını derhal tahliye etmesi gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve ulaşım komisyonu üyesi Bahadır Altınkeser sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahkeme kararı sonuçlandıysa, İZOTAŞ’ın orayı boşaltması gerekiyor. 25 yıllık kullanım hakkı Aralık 2023’te bitti. Bu noktada belediyenin mahkeme sonucunu beklemesine gerek yoktu. Sözleşme bittiği anda alanı geri alabilirdi. Bu zamana kadar neden b planı yapmadınız?” diye konuştu.

"İZBB 1.5 YILDIR TOP ÇEVİRİYOR"

Altınkeser, otogarın geleceği konusunda ise belirsizlik olduğuna dikkat çekerek, “Kemalpaşa mı, Bornova mı olur bilemeyiz ama yeni bir alan yapılması şart. Bu çöp bertaraf tesisi durumuna döndü. İzBB 1,5 yıldır top çevriliyor. Yeni bir otogar yapılacağına dair net bir açıklama yok. Yeni bir otogar yapmak yerine firma ile uğraşıyor” diye konuştu.

“İZULAŞ ÜZERİNDEN İŞLETME YETKİSİ DOĞRU DEĞİLDİ”

2024 Ekim ayı meclis toplantısında otogarın işletme yetkisinin CHP oylarıyla İZULAŞ’a devredildiğini hatırlatarak bu karara karşı çıktıklarını belirten Altınkeser, “Biz, İZULAŞ’ın bu sürece dahil edilmesinin doğru olmadığını söyledik. İZULAŞ üçüncü bir taraf. Büyükşehir ya da İZOTAŞ varken neden üçüncü bir şirkete devredildi? Ayrıca İZULAŞ orada ne yapacağını açıklamadı. Tamirat mı, tadilat mı, yeni bir proje mi, hâlâ belirsiz.”

“CEMİL TUGAY SÖZÜNÜ TUTSUN, YENİ OTOGAR PROJESİ AÇIKLANSIN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim döneminde verdiği yeni otogar vaadini hatırlatan Altınkeser, artık somut adım atılması gerektiğini söyleyerek,”İzmir’e yakışır bir otogar yapılacak mı, karok testleri alındı mı, bunları defalarca sorduk. Aradan bir yıl geçti, hâlâ net bir plan yok. Haciz işlemleri başladıysa, artık yeni otogar planı da açıklanmalı. İzmir’in buna ihtiyacı var” dedi.