Pazar Atıkları Çöpe Gitmedi. Bornova’da Kompost Seferberliği

Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, pazar ve marangoz atıkları döngüsel ekonomi anlayışıyla yeniden değerlendirildi. Organik atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toprağa kazandırılması hedeflenen atölye, sürdürülebilir kent yaşamına katkı sunmayı amaçladı.

Kadın emeği, toprağın gücüyle buluştu

Eğitim, Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Yüksek Çevre Mühendisi Fatma Mesutgil tarafından verildi. Kent bostanında üretim yapan kadınlar, geri dönüştürülmüş malzemelerle kendi kompost kovalarını hazırladı. Katılımcılar, kompost oluşum sürecini ve organik atıkların doğru ayrıştırılmasını uygulamalı olarak öğrendi.

Atölye sonunda elde edilen kompost, kent bostanında kullanılarak sebze ve bitkilerin doğal yöntemlerle beslenmesine katkı sağladı.

Su tasarrufu ve eşitlik vurgusu

2026 Dünya Su Günü’nün “Su ve Cinsiyet Eşitliği” teması kapsamında düzenlenen atölyede, kompost uygulamalarının toprağın su tutma kapasitesini artırdığı ve sulama ihtiyacını azalttığı ifade edildi. Bu yöntemin hem su tasarrufuna katkı sunduğu hem de kadınların üretim süreçlerindeki iş yükünü hafiflettiği belirtildi.

Başkan Eşki: “Gerçek sürdürülebilirlik böyle başlar”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atölyenin yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti olmadığını vurguladı. Atığı kaynak olarak değerlendiren yaklaşımın kent tarımı ile çevre bilincini bir araya getirdiğini belirten Eşki, kadınların üretimde güçlenmesi ile su ve toprağın korunmasının birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Eşki, Bornova’da atılan küçük adımların kent genelinde güçlü bir çevre bilincine dönüşeceğini kaydetti.