İzmir’in Kiraz ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında yürüyen 53 yaşındaki bir kişi, park halindeki TIR’ın dorsesinden düşen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Feci olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, Kiraz’a bağlı Karaburç Mahallesi’nde gerçekleşti. H.K. yönetimindeki TIR’ın dorsesinde yüklü bulunan saman balyaları, henüz netlik kazanmayan bir nedenle bir anda devrildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Abdurrahman Avcı (53), üzerlerine doğru savrulan ağır balyaların altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın yaşandığı anların çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, TIR sürücüsü H.K.’yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı’nın, eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler’in damadı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.