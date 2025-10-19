Son Mühür / Yiğit Uzun- Bursa’da konkordato ilan eden Atış Yapı’ya yönelik yürütülen “nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama” soruşturmasında 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirkete ve bağlı gayrimenkul firmasına TMSF marifetiyle kayyum atandı.

Soruşturma genişliyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ahmet Atış, babası ve eniştesi tutuklandı

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Atış Yapı’nın patronu Ahmet Atış, babası Hüsamettin Atış ve eniştesi Ercan T.’nin tutuklanmasına karar verdi. M.A. ve V.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mal varlıklarına el konuldu, yönetime son verildi

Şüphelilerin gayrimenkul, araç, banka ve kripto hesaplarına el konulurken; Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Atış Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.’ye TMSF kayyumu atandı. Ahmet Atış’ın şirket yönetimindeki yetkileri de kaldırıldı.



İzmir etkisi

Son Mühür'den Bünyamin Dobrucalı'nın daha önce kaleme aldığı haberde RePie’nin İzmir merkezli gayrimenkul yatırımlarındaki rolüne dikkat çekmişti. Atış Yapı süreciyle birlikte gözler yeniden RePie’nin İzmir’deki fon yönetimi stratejilerine çevrildi.