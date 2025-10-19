Son Mühür- Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, büyük bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Müze yönetimi, Napolyon Bonapart’a ait paha biçilemeyen mücevherlerin çalınmasının ardından güvenlik önlemleri kapsamında müzenin geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Değerli koleksiyon hedef alındı

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, Napolyon’un kişisel koleksiyonunda yer alan kolye, broş ve taç gibi birçok tarihi mücevherin kaybolduğu belirlendi. Çalınan eserlerin 19. yüzyılın başlarından kalma, büyük tarihi ve kültürel değere sahip parçalar olduğu ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Fransız polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Müzede bulunan güvenlik kameraları ve gece vardiyası kayıtları incelenmeye alındı. Louvre yönetimi, olayla ilgili olarak Fransız Kültür Bakanlığı ile koordineli biçimde çalışıldığını açıkladı.

Hırsızlık olayı, sadece Fransa’da değil, uluslararası sanat çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, çalınan mücevherlerin kara borsada satılmasının neredeyse imkansız olduğunu ve eserlerin geri getirilmesi için Interpol’ün de devreye girebileceğini belirtiyor.