Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Eğrek Mahallesi’nde patlıcan, et yemekleri kadar ilgi görüyor. Köyde neredeyse her sofrada yerini alan patlıcan, yalnızca ana öğünlerde değil; sabah kahvaltısından misafir ikramına kadar günün her saatinde tüketiliyor. Üstelik yöre halkı patlıcanı alışılmış tariflerin dışında, özel bir yöntemle hazırlayarak sofraya getiriyor.

Asırlık lezzet: Patlıcan balığı

Eğrek Mahallesi’nde “patlıcan balığı” adıyla bilinen bu özel yemek, nesilden nesile aktarılan bir tarifle hazırlanıyor. Yöre halkı, uzun yıllardır patlıcanı hamura bulayıp kızartarak elde ettikleri bu lezzeti sofralarından eksik etmiyor.

Mahalle sakinlerinden Esma Kaygısız, patlıcan balığının sadece Eğrek’te değil, İncirliova’nın kuzey yamacındaki birçok köyde de geleneksel olarak yapıldığını belirtti. Kaygısız, yemeğin yapımını şu sözlerle anlattı:

“Patlıcanları uzun ve ince şekilde doğruyoruz. Üzerine biraz tuz serpiyoruz. Ardından duru bir hamur hazırlayıp patlıcan dilimlerini bu hamura batırıyoruz. Zeytinyağında kızarttıktan sonra servis ediyoruz. Özellikle sabah kahvaltısında ya da çayın yanında çok tercih edilir. Bizim için kızartmadan sonra en sevilen yemek patlıcan balığı. Misafir geldiğinde hemen hazırlanır, ikram edilir.”

Köy sofralarının değişmeyen tadı

Eğrek Mahallesi’nde yaşayan gençten yaşlıya herkesin severek tükettiği patlıcan balığı, bölge kültürünün önemli bir parçası olarak yaşatılıyor. Hem pratik hem de lezzetli oluşuyla dikkat çeken bu geleneksel tarif, köy sofralarında et yemeklerine alternatif bir lezzet olarak öne çıkıyor.