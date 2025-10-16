Aydın’ın Efeler ilçesi, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan kanlı bir olayla sarsıldı. Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri olduğu belirtilen kişiler tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklanan bir genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hızla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olaya karışan dört şüpheliyi yakalayarak adalete sevk etti.

Ünal Özgödek Bulvarı’nda tartışma kavgaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, olay Mimar Sinan Mahallesi’ndeki yoğun caddelerden biri olan Ünal Özgödek Bulvarı’nda yaşandı. A.G. isimli genç, kız arkadaşının ağabeyi H.T., diğer akrabaları H.T., V.T. ve Y.O. ile buluştu. Buluşmanın nedeni tam olarak bilinmezken, taraflar arasında kısa sürede hararetli bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti artarak kontrolden çıktı ve kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında A.G., dört şahıs tarafından feci şekilde darp edildi ve ardından bıçaklanarak yaralandı. Sokak ortasında yaşanan bu saldırıyı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, şüpheliler yakalandı

Kısa sürede olay mahalline ulaşan acil sağlık ekipleri, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan A.G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. A.G.’nin tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise görgü tanıklarının ifadeleri ve çevre incelemeleri neticesinde saldırıya karışan H.T., H.T., V.T. ve Y.O. isimli dört şahsı hızla tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte, saldırıda kullandıkları suç aleti olan bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından dört şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayın ardındaki nedenlerin ve tüm detayların ortaya çıkarılması için adli soruşturma titizlikle devam ediyor.