Kayseri'nin Talas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Patlıcan közlenirken dağılan alevler nedeniyle çıktığı belirlenen yangının villalara ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Bölgeden edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Çaybağları mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ormanda patlıcan közlerken yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler dağılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

"Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık"

Bölgede evi olan Serkan Bekaroğlu, yangının patlıcan közlenirken çıktığını söyleyerek; "Çevre sakinleri; patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden birisi. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık" dedi.