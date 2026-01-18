Finlandiya’nın Pornainen kasabasında, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen “kum bataryası” sistemi devreye alındı. Helsinki’nin kuzeyinde yer alan bölgede kurulan sistemle, merkezi ısıtma altyapısına enerji sağlanıyor.

Düşük maliyetli malzemelerle kuruldu

Pornainen Belediyesi tarafından hayata geçirilen sistem, yaklaşık 100 ton kum ve sabuntaşı içeren büyük bir silodan oluşuyor. Polar Night Energy Oy tarafından geliştirilen teknoloji, rüzgar ve güneşten elde edilen fazla elektriği ısı enerjisine çevirerek depoluyor.

Şirket ortağı Markku Ilönen, kullanılan atık malzemenin yüksek termal kapasiteye sahip olduğunu ve inşaat sahalarından temin edildiğini bildirdi. Bu sayede sistemin maliyeti düşük tutuluyor.

Isınma giderlerinde dikkat çeken düşüş

Merkezi sistemle ısıtılan yapılarda iç mekan sıcaklığı 22 derecede sabitleniyor. Bölgede yıllık ortalama 1.700 Euro olan ısınma maliyetlerinin azaldığı belirtildi. Kasaba sakini Atte Koskinen, yeni sistem sayesinde aylık yaklaşık 300 Euro tasarruf sağladıklarını aktardı.

Elektrik kesintilerinde de çalışıyor

Şehir yönetimi, kum bataryasının enerji arz-talep dengesizliğine çözüm sunduğunu ve elektrik kesintileri sırasında da ısı sağlamaya devam ettiğini açıkladı. Sistemin, yerel enerji bağımsızlığına katkı sunduğu ifade edildi.

Pornainen’de uygulanan bu modelin, çevreci yapısı ve sürdürülebilirliğiyle farklı yerleşimlere örnek olması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki süreçte daha genş alanlara yayılması gündemde.