Mutfakta sık kullanılan patatesler bazen beklenenden daha hızlı filizlenebiliyor. Özellikle yanlış saklama koşulları patateslerin kısa sürede kullanılmaz hale gelmesine neden olabiliyor. Uzmanlar ise bu durumu geciktirmek için oldukça basit bir yöntemin uygulanabileceğini söylüyor.

Patateslerin saklama şekli, ürünün ne kadar süre dayanacağını doğrudan etkiliyor. Işık alan ya da sıcak ortamlarda bekletilen patateslerin filizlenme süreci daha hızlı başlıyor. Bu da çoğu zaman mutfakta gıda israfına yol açabiliyor.

Uzmanların önerdiği birkaç küçük yöntem ise patateslerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabiliyor.

Elma ile saklama yöntemi

Uzmanlara göre patateslerin saklandığı yere bir adet elma koymak filizlenme sürecini yavaşlatabiliyor. Elmanın yaydığı doğal gazın bu süreç üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Özellikle uzun süre tüketilmeyecek patatesler için bu yöntemin tercih edilebileceği belirtiliyor. Böylece patateslerin daha geç filizlenmeye başladığı gözlemlenebiliyor.

Karanlık ve serin ortam önemli

Patateslerin saklandığı ortam da en az yöntem kadar önemli görülüyor. Uzmanlar patateslerin güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde tutulmasını öneriyor.

Işık alan veya sıcak ortamlarda saklanan patateslerin daha hızlı filizlendiği belirtiliyor. Bu nedenle mutfakta uygun bir saklama alanı seçilmesi büyük önem taşıyor.

Plastik poşet yerine hava alan kaplar tercih edilmeli

Patateslerin plastik poşetlerde saklanmasının da filizlenmeyi hızlandırabileceği ifade ediliyor. Bunun yerine file torbalar, karton kutular ya da hava alan kapların kullanılması tavsiye ediliyor.

Bu şekilde saklanan patateslerin daha uzun süre taze kalabildiği belirtiliyor.

Sonuç olarak patatesleri doğru koşullarda saklamak hem ürünün kullanım süresini uzatıyor hem de mutfakta oluşan gıda israfını azaltabiliyor. Küçük gibi görünen bu yöntemler bazen ciddi fark yaratabiliyor. Hatta bazen insanın mutfakta yaptığı küçücük bir saklama hatası bile patateslerin erken filizlenmesine neden olabiliyor, uzmanlar bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.