2026 yılı içinde Merkür retrosu üç ayrı dönemde yaşanıyor. Yılın ilk retrosu mart ayında etkisini gösterirken, ikinci retro yaz döneminde, üçüncü retro ise sonbaharda tamamlanacak. En çok merak edilen tarih ise yılın ilk retro döneminin bitiş günü. Mart ayındaki Merkür retrosu 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihle birlikte özellikle iletişim, karar alma ve planlama konularında daha rahat bir döneme girileceği düşünülüyor.

2026 Merkür retrosu hangi tarihlerde bitiyor?

2026 yılı boyunca Merkür retrosunun biteceği tarihler netleşmiş durumda. İlk retro 20 Mart 2026’da, ikinci retro 23 Temmuz 2026’da, üçüncü ve yılın son retro dönemi ise 13 Kasım 2026’da sona erecek. Bu üç tarih, yıl içinde astrolojik takvimi takip edenler açısından öne çıkan dönüm noktaları arasında yer alıyor.

Mart ayında sona erecek ilk retro özellikle kış sonundan ilkbahara geçiş sürecinde yaşandığı için daha fazla dikkat çekiyor. Bu dönemde yarım kalan işler, ertelenen konuşmalar ve geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelmesi sıkça konuşuluyor. 20 Mart tarihi ise bu hareketli dönemin bitiş noktası olarak kabul ediliyor.

Merkür retrosunun bitmesi ne anlama geliyor?

Merkür retrosunun sona ermesi, astrolojiye göre iletişim, seyahat, eğitim, ticaret ve teknoloji alanlarında yaşanan karışıklıkların hafiflemesi anlamına geliyor. Bu dönemin bitmesiyle birlikte yeni kararlar almak, önemli görüşmeler yapmak ve net adımlar atmak isteyenler kendilerini daha rahat hissedebiliyor.

2026’da Merkür retrosunu takip edenler için en yakın ve en önemli tarih 20 Mart olarak öne çıkıyor. Yılın geri kalanında ise 23 Temmuz ve 13 Kasım tarihleri dikkatle izlenecek. Bu nedenle astrolojik takvimle ilgilenenler için 2026, Merkür retrosu açısından üç kritik bitiş tarihiyle şekillenecek bir yıl olacak.