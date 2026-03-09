İlana göre başvurular internet üzerinden ya da İŞKUR hizmet merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. Denizcilik ve teknik alanlarda açılan kadrolar nedeniyle özellikle gemi personeli, mühendislik mezunları ve büro personeli adayları ilana yoğun ilgi gösteriyor. Kadro dağılımı, yaş şartı, KPSS puan türü ve mesleki belgeler başvuruda belirleyici olacak.

Başvuru nasıl yapılacak, hangi kadrolar var?

Adaylar başvurularını İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden yapabilecek. İnternet üzerinden işlem yapmak istemeyenler ise İŞKUR hizmet merkezlerine giderek başvurusunu tamamlayabilecek. Başvurular için son gün 13 Mart Cuma olarak açıklandı.

66 kişilik alımda 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı kadrosu bulunuyor. Böylece en yüksek kontenjan gemici ve yağcı kadrolarında açılmış oldu. Teknik ve denizcilik kadrolarında görev almak isteyen adayların ilgili eğitim şartlarını ve mesleki yeterlilik belgelerini taşıması gerekiyor.

Başvuru şartları neler?

Kadrolara göre şartlar değişse de ilanlarda ortak bazı kriterler öne çıkıyor. Adayların ilgili öğrenim düzeyinden mezun olması, istenen KPSS puan türüne sahip bulunması ve başvurduğu unvana göre gerekli mesleki yeterlilik belgelerini taşıması gerekiyor. Denizcilik kadrolarında STCW gibi uluslararası geçerliliği olan sertifikalar da isteniyor.

Bazı unvanlarda ayrıca yaş sınırı uygulanıyor. Özellikle mühendislik ve teknik kadrolarda son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. Bunun yanında adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.

KEGM işçi alımında süreç tamamen başvuru şartlarını karşılayan adaylar üzerinden ilerleyecek. Bu nedenle adayların hem kadro detaylarını hem de belge koşullarını dikkatle inceleyerek başvurusunu tamamlaması gerekiyor.