İstanbul Valiliği, gün içinde yapacağı etkinlikler ve olası kalabalıklar gerekçesiyle Taksim Meydanı çevresinde kapsamlı bir güvenlik düzenlemesi uygulamaya koydu. Bu çerçevede Taksim metro istasyonu saat 15.00 itibarıyla, ikinci bir duyuruya dek yolcu girişine tamamen kapatıldı.

M2 metro hattı bugün çalışıyor mu?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı bugün tamamen durmuş değil; seferler aksatılmadan sürdürülüyor. Tek fark, trenler Taksim istasyonunda durmuyor ve yolcuları indirip bindirmiyor. Başka bir deyişle araçlar bu durağı geçerek yolculuklarını tamamlıyor.

Bunun yanı sıra F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı karar çerçevesinde hizmet dışı bırakıldı. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapalı; ancak istasyonun diğer giriş ve çıkış noktaları aktif kalmaya devam ediyor.

Hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul Valiliği, karayolu tarafında da Beyoğlu ve Taksim bölgesinde geniş çaplı bir trafikkapatma kararı aldı. Saat 14.00 itibarıyla geçerli olan uygulamaya göre şu noktalarda araç geçişi durduruldu:

Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne araç girişi

araç girişi Tak-ı Zafer Caddesi tümüyle trafiğe kapalı

tümüyle trafiğe kapalı Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkış

Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkış Meşelik Sokak, Sadri Alışık Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu ve Turnacıbaşı Caddesi'nden İstiklal istikametine geçiş

Alternatif güzergahlar hangileri?

Taksim metro istasyonunu kullanmak isteyen yolcular, yakın çevredeki diğer duraklara yönlendirildi. Karayolu kullanıcıları içinse valilik tarafından şu alternatif güzergahlar önerildi: İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi. Söz konusu kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.