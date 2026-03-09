Ortaya çıkan ilk değerlendirmeler, riskin şu aşamada daha çok İran’daki yangın bölgeleri ve yakın çevresi için geçerli olduğunu gösteriyor. Mevcut hava koşulları dikkate alındığında, kirletici bulutların Türkiye’de doğrudan bir asit yağmuru riski oluşturmadığı belirtiliyor. Buna rağmen bölgedeki yangınların sürmesi ve meteorolojik şartların değişmesi halinde tablo yeniden değerlendirilebilecek.

Asit yağmuru nasıl oluşuyor?

Petrol depoları, rafineriler ve yakıt tesisleri yandığında atmosfere sülfür dioksit, azot oksitler, hidrokarbonlar ve yoğun kurum parçacıkları karışıyor. Bu maddeler havadaki nemle birleştiğinde asidik bileşikler oluşabiliyor. Yağışla birlikte bu kirleticilerin yeryüzüne inmesi ise asit yağmuru olarak tanımlanıyor.

Dumanın çok yoğun olduğu durumlarda yağmur damlalarının koyu renk alması da mümkün oluyor. Halk arasında “siyah yağmur” olarak anılan bu durumun özellikle solunum yolları, gözler ve cilt üzerinde olumsuz etki yaratabileceği belirtiliyor. Bu nedenle yangın bölgesine yakın alanlarda yaşayanlara kapalı ortamda kalmaları ve yağmur suyuyla doğrudan temas etmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor.

Türkiye için şu an risk görünüyor mu?

Şu anki meteorolojik verilere göre Türkiye açısından doğrudan bir risk görünmüyor. Kirletici maddelerin atmosfere yükselse de mevcut rüzgar ve yağış düzeni nedeniyle Türkiye’ye taşınmasının beklenmediği ifade ediliyor. Bu nedenle bugün için Türkiye’de asit yağmuru ya da siyah yağmur beklentisi öne çıkmıyor.

Yine de uzmanlar, savaş ve yangın kaynaklı çevresel risklerde durumun hızla değişebileceğini hatırlatıyor. Özellikle rüzgar yönü, yağış alanları ve yangının büyüklüğü gibi unsurlar bu tür kirleticilerin etkisini doğrudan belirliyor. İran’daki yangınların seyrine göre önümüzdeki günlerde yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor.