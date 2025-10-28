Sonbahar ayları, Türkiye’de pastırma sıcakları olarak bilinen kısa ve ılık bir dönemle dikkat çekiyor. Kışa geçişte etkili olan bu sıcaklıklar, birçok bölgede güneşli günlerin son fırsatı olarak görülüyor. Özellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında gökyüzünün açık, rüzgârın hafif olduğu bir hava hakim oluyor. Bu dönemde insanlar açık havada vakit geçirmek ve güneşten maksimum verim almak istiyor.

Pastırma sıcakları, genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Havanın sakin, rüzgârın düşük olduğu, bol güneşli günler yaşanıyor. Bu süreçte vatandaşlar, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklığın etkisini daha fazla hissediyor.

Pastırma Sıcakları Ne Zaman Başlıyor?

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, Türkiye’de pastırma sıcakları 2025 yılında Ekim ayının son günlerinde başlayıp Kasım ortasına kadar sürebiliyor. Bu dönemin uzunluğu yılın meteorolojik şartlarına bağlı olarak değişiyor. Kimi zaman birkaç günle sınırlı kalırken, bazı yıllarda 10-15 güne kadar uzayabiliyor.

Pastırma Sıcakları Neden Bu İsimle Anılıyor?

Anadolu’da bu sıcak ve kuru dönem, etlerin kurutulması için ideal koşullar sunduğundan “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Tarih boyunca kasaplar ve evlerde etler, bu dönemde havadaki düşük nemden ve açık gökyüzünden yararlanılarak kurutuldu. Bu isim, hem meteorolojik bir olayı hem de kültürel bir geleneği simgelediği için günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Sıcaklıklar Bölgelere ve Süreye Göre Nasıl Değişiyor?

Pastırma sıcaklarının süresi, bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Özellikle iç ve batı bölgelerde güneş ve sıcaklık daha belirgin yaşanıyor. Uzmanlar, bu yıl sıcakların 10 ila 15 gün arasında sürmesini bekliyor. Kasım ortasına yaklaştıkça havanın yeniden soğuyacağı ve yağışların artacağı öngörülüyor. Bu nedenle meteoroloji yetkilileri, güneşli günlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguluyor.

Pastırma sıcakları, her yıl sonbaharın ana gündem maddelerinden biri oluyor. Meteorolojik verilerin yanı sıra, bu döneme özgü toplumsal alışkanlıklar da devam ediyor. Yılın bu kısa ama keyifli dönemi, kış öncesinde doğanın sunduğu bir mola olarak görülüyor.