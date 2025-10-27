Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bina var mı merak ediliyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açtı ve İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Bursa ve Manisa gibi kentlerde insanlar sokaklara çıktı.

Balıkesir depreminde yıkılan bina var mı?

Depremin ardından ilk belirlemelere göre bölgede bir bina yıkıldı. AFAD ve yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, hasar tespit ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İlk incelemelere göre de can kaybı ve yaralanma da bildirilmedi. Özellikle ilçe merkezi ve köylerde kontroller devam ediyor ancak şu ana dek ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sındırgı'da yıkılan bazı binalar oludu tespit edildi. Binaların metruk halde olduğu bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi. Sındırgı ve çevresindeki halk, deprem sonrası evlerinden çıkıp açık alanlara yöneldi, ekipler ise olası artçı sarsıntılara karşı uyarı yaptı.

Uzmanlar, bölgedeki fay hattı ve jeolojik yapı itibarıyla büyük bir deprem riski olmadığını belirtti. Sındırgı’daki depremin özellikle dağlık kesimlerde ve yüzeyde hareketliliğe yol açtığı, bu yüzden daha büyük yıkım ya da can kaybı beklenmediği ifade edildi.

Bölgedeki son durumun netleşmesi için AFAD ve ilgili kurumlar gece boyunca gözetim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların güvenliği için acil önlemler alınırken, deprem bölgesindeki iletişim ve altyapı hizmetleri düzenli şekilde sürdü.

Ali Yerlikaya'dan açıklama: Çevre illerden de hissedildi

İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ekiplemiz çalışmalara başladı

Depremin hemen ardından açıklama yapan Aile Bakanı Göktaş, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." şekline konuştu.