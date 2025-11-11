Pasifik Holding, bireysel yatırımcılar için eşit pay dağıtımı şeklinde halka arz düzenliyor. Toplamda 4 milyar adet pay dağıtımı hedefleniyor. Halka arz büyüklüğü ise 6 milyar TL olarak duyuruldu. Hisse fiyatı 1,50 TL, dağıtılacak lot miktarı ise katılımcı sayısına göre değişiyor.

Şirketin halka arzına katılmak isteyenler için katılım endeksi ve makul bankalar hakkında bilgiler de paylaşıldı. Gelirleri; ağırlıklı olarak yatırımlar için kullanmayı, kalanını ise finansal borç ödemesi ve işletme sermayesine aktarmayı planlıyor.

Pasifik Holding halka arz tarihleri ve fiyatı

Pasifik Holding’in halka arzı 12-13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor. Pay başına fiyat 1,50 TL. Katılım ve dağıtım, tamamen bireysel yatırımcılar arasında eşit şekilde yapılıyor. Dağıtılacak lot miktarı, katılımcı sayısına göre şöyle değişiyor:

150 bin katılımda yaklaşık 10.666 lot

250 bin katılımda 6.400 lot

350 bin katılımda 4.571 lot

500 bin katılımda 3.200 lot

700 bin katılımda 2.285 lot

1,1 milyon katılımda 1.454 lot

1,6 milyon katılımda 1.000 lot

2,2 milyon katılımda 727 lot

Her bir lotun değeri ise belirlenen fiyat üzerinden hesaplanıyor.

Katılım endeksi ve bankalar

Pasifik Holding’in halka arzı katılım endeksine uygun değil. Halka arz işlemleri; A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak Yatırım, ALB, Alnus, Alternatif, Ata, Bizim, BTCTürk, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, İnfo, İnvestaz, ING, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, PhilipCapital, QNB, Şeker, Tacirler, Tera, Trive, Ünlü, Vakıf, Yapıkredi, Yatırım Finansman ve Ziraat üzerinden gerçekleştiriliyor.

Halka arz gelirinin kullanım amacı

Şirketin halka arzdan elde ettiği gelirin yüzde 80’ini yatırımlarına, yüzde 10’unu finansal borç kapatmaya ve yüzde 10’unu işletme sermayesine yönlendirmesi öngörülüyor.

Pasifik Holding kimdir?

Pasifik Holding, gayrimenkul yatırım ve geliştirme, lojistik, teknoloji, enerji ve maden gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana farklı alanlarda projeler yürütüyor ve portföyünü çeşitli sektörlerle genişletiyor. Şirket, sermaye piyasalarına açılarak büyümesini sürdürüyor.