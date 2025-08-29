Meme kanseri, Türkiye ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor. Her yıl dünyada yaklaşık 2,3 milyon kadına meme kanseri tanısı konduğunu hatırlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, yeni bir araştırmanın pasif sigara dumanının da önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

British Journal of Cancer’da yayımlanan 63 bilimsel çalışmanın incelendiği kapsamlı meta-analize göre, evde ya da iş yerinde sigara içmese bile dumana maruz kalan kadınların meme kanserine yakalanma riski yüzde 24 artıyor. Prof. Dr. Köksal, “Birçok kadın bu riskin farkında değil. Pasif içiciler de aktif sigara içenlerle benzer oranda risk taşıyor” dedi.

Ev içinde risk daha yüksek

Araştırma, ev ortamında sigara dumanına maruz kalan kadınlarda riskin yüzde 17, sigara içen eşi olan kadınlarda ise yüzde 16 arttığını gösterdi. İş yerinde dumana maruz kalanlarda da risk artışı saptandı. Maruziyet arttıkça riskin de yükseldiğini vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “Günde 20 sigara dumanına maruz kalan kadında risk yüzde 38’e, 40 paket-yıllık maruziyette ise yüzde 50’ye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklukta maruziyet etkisi

Ergenlik öncesi ve gençlik döneminde sigara dumanına maruz kalmanın, gelişmekte olan meme dokularında DNA hasarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Köksal, “Çocuklukta pasif içicilik, yıllar sonra kansere dönüşebilecek hücresel değişimlerin temelini atabiliyor” diye konuştu.

Yaygın ve ölümcül bir tehdit

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde 2,3 milyon kadın meme kanseri tanısı aldı, 685 bin kadın yaşamını yitirdi. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 20 bin kadına tanı konuyor. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 24’ünü meme kanseri oluşturuyor. Prof. Dr. Köksal, “Son yıllarda 30’lu yaşlardaki kadınlarda da artış var, bu nedenle genç yaşlarda farkındalık şart” dedi.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Prof. Dr. Köksal, “Erken evrede tespit edilen meme kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Tarama programlarına katılım, yaşam kurtarıyor” dedi.

Dumansız hava sahası zorunlu

Pasif sigara içiciliğinin obezite, alkol ve hareketsizlik gibi değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, “Evlerde ve iş yerlerinde sigara yasağına uyulmalı. Çocuklar ve kadınlar korunmalı. Dumansız hava sahası artık bir tercih değil, hayati bir ihtiyaç” uyarısında bulundu.