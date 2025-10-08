Son Mühür- AK Parti’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “2025-2026 Milletvekilleri Buluşması” programında yaptığı konuşmanın ardından farklı partilerden 7 belediye başkanını AK Parti saflarına kattı.
Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Yeni katılımcılara parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Programda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde AK Parti’ye katılımların sürdüğünü belirterek, yerel yönetimlerde birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.
Farklı partilerden 7 başkan AK Parti saflarında
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarının isimlerini tek tek sahneye davet ederek rozetlerini taktı. AK Parti’ye katılan başkanların listesi şöyle açıklandı:
Ardahan Göle Belediye Başkanı – Gökhan Budak (CHP)
Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı – Abdulbaki Kara (DP)
Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı – Abit Özdemir (DEVA)
Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı – Uşak Ataş (DEVA)
Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı – Eşref Varol (YRP)
Giresun Ören Belde Belediye Başkanı – Soner Erkan (YRP)
Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı – Hayrettin Küçük (YRP)