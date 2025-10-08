Son Mühür - Gani Müjde'den ünlülere yapılan uyuşturcu operasyonuna tepki gösterdi.

Gani Müjde'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Sigara bile içmeyen biri olarak rahatça söyleyebilirim ki uyuşturucu kötü bir şeydir, beyni kemirir, düşünme yeteneğini köreltir"

'İtibar operasyonu' göndermesi

"Sanatçıların, yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini gittiğim her seminerde söylerim. Ama uyuşturucu baronları, uyuşturucu satıcıları dışarıda cirit atarken ünlüler diye bu insanlara itibar operasyonu yapmak işe yarasaydı öncekiler işe yarardı. Mücadeleye limanlardan ve baronlardan başlamak gerek sanırım."

Neler yaşanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan ve haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatılan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da bulunduğu 12 ünlü isim İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ünlülerin, kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.