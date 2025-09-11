Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yeni yönetmelik değişikliğiyle, arsası okul, hastane veya resmi kurum gibi kamu hizmet alanlarında kalan ve bu nedenle yapılaşma izni verilmeyen vatandaşların sorununu çözüme kavuşturdu. Yeni düzenleme, söz konusu parsellerin imar haklarının, belirlenen başka alanlara aktarılmasına olanak tanıyor. Bu sayede, mülkiyet sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kamuya ait projeler için gerekli arazilerin temin edilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın kapsamı ve detayları

"Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" adı altında yürürlüğe giren bu düzenleme, özellikle 2019 yılı öncesinde imar planlarıyla kamu ortaklık payı (KOP) hisseleri oluşturulan ve uzun yıllar boyunca kamulaştırılamayan parselleri kapsıyor. Bu kapsamdaki mülkiyet sahiplerinin, kullanamadıkları imar haklarının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bağımsız değerleme kuruluşları tarafından belirlenecek. Belirlenen bu değere karşılık gelen imar hakları, imar planında belirlenmiş alternatif alanlara transfer edilecek.

Bu yeni sistem, vatandaşların mülkiyet haklarına el konulmasını engellemeyi amaçlarken, imar hakkı transferinin, ilgili taşınmaz sahiplerinin karşılıklı rızasıyla gerçekleşeceğini öngörüyor. Böylelikle hem vatandaşın mülkiyeti korunacak hem de kamu kurumları, mali bir yük altına girmeden ihtiyaç duydukları arazilere kavuşacak. Bu işlemlerin tamamı, yerel yönetimler veya ilgili bakanlıklar gibi imar planı onaylamaya yetkili idareler tarafından yürütülecek.

Bakan Kurum: "Hukuki anlaşmazlıklar giderilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın uzun yıllardır süregelen hukuki anlaşmazlıkları çözeceğini belirtti. Bakan Kurum, bu kararın hem vatandaşın mağduriyetini gidereceğini hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olmasını sağlayacağını vurguladı. Kurum, "Milletimize hayırlı olsun," diyerek, atılan bu adımın vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

E-Devlet üzerinden kolay erişim imkanı

Yönetmelik değişikliğiyle getirilen bir diğer önemli yenilik de, onaylanan parselasyon planlarının Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi'ne (PARSİD) girilmesi zorunluluğu oldu. Bu sistem, e-Devlet ile entegre bir şekilde çalışacak ve vatandaşların taşınmazlarını ilgilendiren tüm parselasyon işlemlerini (onay, askı ilanı gibi) kolayca takip etmelerine imkân tanıyacak. Mülk sahipleri, ilgili idareye gitmeye gerek kalmadan, bu sistem üzerinden itirazlarını da gerçekleştirebilecek. Bu uygulama, süreçlerin daha şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayarak bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor.