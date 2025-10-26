Ankara’nın Çankaya ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki kız çocuğu parkta baygın halde bulundu. Olay, Alacaatlı Mahallesi’ndeki bir teknopark alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki E.K.E.A., akşam saatlerinde 112’yi arayarak alkol aldıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki çocuğu parkta baygın halde buldu.

Sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan H.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.E.A.’nın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, çocukların aşırı alkol aldığı iddialarını araştırırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.