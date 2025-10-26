Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı, 2025 yılında salı günü kutlanacak. Resmî tatil takvimine göre 29 Ekim 2025 Salı günü tam gün resmî tatil olacak. Bu kapsamda tüm kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar kapalı olacak.

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün tatil uygulanacak. Kamu çalışanları saat 13.00’ten itibaren mesaiye ara verecek ve öğleden sonra resmî tatil başlayacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanları ve öğrenciler 28 Ekim öğleden sonrasından itibaren 29 Ekim gününün tamamını tatil yapacak. Normal mesai ise 30 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Tatil planı yapanlar için bu tarihlerin hafta başına denk gelmesi, 4 günlük bir izin fırsatı oluşturuyor. 26-27 Ekim hafta sonuyla birleştirildiğinde, 28 Ekim öğleden sonrasından itibaren uzun bir tatil dönemi yaşanacak.