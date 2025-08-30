Pegasus Havayolları’nın Paris seferini gerçekleştirecek uçağı, saat 10.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalandı. Ancak kalkıştan hemen sonra uçağın bir motoru, leylek sürüsüne girilmesi nedeniyle arıza verdi.

Pilot acil durum ilan etti

Yaşanan arızanın ardından kaptan pilot, hava trafik kontrolüyle iletişime geçerek acil durum deklare etti. Bunun üzerine havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.

Tek motorla sorunsuz iniş

Uçak, saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na tek motorla güvenli şekilde iniş yaptı. İniş sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yolcular Paris’e başka uçakla gönderildi

Acil inişin ardından yolcular, bekletildikleri havalimanından başka bir uçakla Paris’e sevk edildi.