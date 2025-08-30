Son Mühür- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın sağlık durumuna değindi. Vance, Trump’ın görevini sağlık sorunları nedeniyle sürdürememesi ihtimaline karşılık, “Başkanlığı devralmaya hazırım” dedi.

Vance’in bu sözleri, USA Today tarafından aktarılırken, ABD kamuoyunda başkanlık görev süreci ve olası senaryolar yeniden tartışmaya açıldı.

Trump’ın sağlığı tartışma konusu

Donald Trump’ın zaman zaman sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar, özellikle ikinci döneminde daha fazla gündeme geliyor. Beyaz Saray’dan ise Trump’ın görevi sürdürmekte herhangi bir engeli olmadığı yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Siyasi yansımalar

• JD Vance’in çıkışı, Trump sonrası döneme dair hazırlık işareti olarak yorumlandı.

• ABD Anayasası’na göre başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, başkan yardımcısı anayasal olarak görevi devralıyor.

• Bu durum, 20. yüzyılda birkaç kez gündeme gelmiş; en son 1974’te Başkan Nixon’ın istifasıyla Başkan Yardımcısı Gerald Ford başkanlık koltuğuna oturmuştu.