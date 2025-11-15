Fransa’nın başkenti Paris, cuma günü öğleden sonra Montparnasse Garı’nda yaşanan bıçaklı saldırı girişimiyle büyük bir paniğe sahne oldu. Rennes’ten gelen trenin varışından hemen sonra, 44 yaşındaki bir erkek yolcu, elindeki bıçakla çevresindekileri tehdit etmeye başladı. Gar içerisindeki yolcular bir anda kaçışmaya başladı.

Polis defalarca uyardı ama saldırgan geri adım atmadı

Olay sırasında bölgede devriye gezen polis ekipleri hızla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin defalarca uyarıda bulunmasına rağmen saldırgan, bıçağı boğazına dayayıp kendine zarar verdi ve polise doğru ilerlemeye devam etti.

Bunun üzerine demiryolu güvenlik biriminde görevli bir polis memuru, saldırganı durdurmak için ateş açtı. Kurşun saldırganın bacağına isabet ederek etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Bir yolcu da seken kurşunla yaralandı

Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Paris Savcılığı, şahsın durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Olay sırasında seken bir kurşun, bölgede bulunan bir yolcunun ayağına isabet etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Geçmişi ortaya çıktı: Eşine zarar vermek için yasağı delmiş

Savcılığın verdiği bilgiye göre, saldırgan geçtiğimiz eylül ayında Créteil Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “eşe karşı şiddet” ve “ölüm tehdidi” suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza iki yıl denetimli serbestlik şartıyla ertelenmişti.

Şahsın, şehir değiştirme yasağına rağmen Rennes’ten Paris’e gelerek eşine ve çocuklarına zarar vermeyi planladığı ortaya çıktı.

Terör bağlantısı yok, iki ayrı soruşturma açıldı

Savcılık, olayda terör bağlantısı bulunmadığını net şekilde açıkladı.

Bununla birlikte iki ayrı soruşturma başlatıldı:

Saldırgan hakkında “kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla adli soruşturma

Polis memurunun silah kullanımıyla ilgili Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından inceleme

Gar boşaltıldı, seferler geçici olarak durdu

Montparnasse Garı olay sonrası kısa süreliğine tahliye edildi. Tren seferlerinde geçici aksamalar yaşansa da akşam saatlerinde seferler normal akışına döndü.

Paris'te 10. yıl dönümü haftasında güvenlik tedirginliği

Olay, 13 Kasım 2015 Paris terör saldırılarının 10. yıl dönümü anma haftasında yaşandığı için kentteki güvenlik kaygılarını artırdı. Yolcuların panik içinde garı terk ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.