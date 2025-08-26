İzmir Enternasyonel Fuarı 29 Ağustos Cuma günü yine Kültürpark'ta ve 94 yıllık bir coşku ile açılıyor. Bu yıl geçmişte de birkaç kez olduğu gibi Gündoğdu Meydanı'ndan Lozan'a bir karnaval korteji ile tören başlayacak...

İzmir Fuarı birçok kişi için ayrı önem taşır. İzmir dışında yaşayanlar İzmir ziyaretlerini fuarın açılış tarihine göre planlar. Şehir cıvıl cıvıl olur. Yazın son sıcak günleri, rüzgarın hafif hafif esintisi, yıldızların göz kırpması eşlik eder bu muhteşem güzelliğe... Her yer süslenir. Düğün gecesi gibidir. İzmir gelin oluyor ve düğün geceler boyunca sürüyor.

Bu yıl 12 muhteşem gece yaşayacağız. 94. Düğünümüze herkesi bekliyoruz. Bu yıl birçok ülkeden misafirlerimiz var. Bosna Hersek onur konuğu ülke... Balkan Halk Dansları Festivali'ne bu yıl İEF'in içinde yer alarak düğünümüze renk katacak. Her düğünde olduğu gibi notalar gökyüzüne ulaşacak. Biz o melodiler eşliğinde dans edecek. Halay çekip, horon tepeceğiz. Çim alanda 12 gece 12 farklı konser olacak. Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Derya Uluğ, Gripin, Selda Bağcan, Mustafa Sandal, Sertap Erener, Mor ve Ötesi, Duman gibi sevilen grup ve şarkıcılar en güzel şarkılarını seslendirecek. Bu düğüne çeşitli firmalarda katılıp ürünlerini satacaklar. Ye iç eğlen bölümü bu yıl Lunapark alanına kurulacak ve daha dumansız, hijyen bir ortam sağlanıyor.

Düğün sahibi, İzmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, güzel bir program hazırlamışlar. Daha düzenli ve eğlence yönü ağır basan 12 gece... Çocukların ve gençleri yeni anılar biriktireceği bizim nostalji yaşayacağımız günler...

Çocukluğumun anılarında önemli bir yer tutan Gül Gazinosu da aslına uygun restorasyonu sonucunda bu yıl yerini alıyor. Hem sosyal tesis hem de Gastronomi Müzesi olacak. Seneye Ada Gazinosu da bitiyor. Göle vuran ışıkları ve kuğulu bisikletlerin bu yıl olacağını ümit ediyorum.

Sergiler, söyleşiler, tiyatro, sokak gösterileri ile coşku artacak. Kültürpark'ın her köşesinde farklı aktiviteler olacak.

PARAŞÜT KULESİ ÖKSÜZ...

Eğlence her yeri saracak ama fuarın en önemli köşelerinden biri olan Paraşüt Kulesi bu yıl ıssız kalacak. 30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremde hasar gören kule o günden beri kullanılmıyordu. Ama çevresinde stantlar olur. En taze gıda ürünleri burada satılırdı. Tarhana Baba'nın Uşak Tarhanası enfesti. Fuarın enerji kaynağı olarak herkes tadar ve satın alırdı. Antalya ki nefesi ve mutfağının ürünleri de buradaydı. Bu firmalar Basmane girişinden 200 m ileride yer alan Yunuslu Havuzun yanına taşınmış.

Çocukken o kuleye tırmanıp, paraşütle atlamıştım. Çok keyifliydi. Bir de THY stantından uçak maketi alıp evde parçaları birleştirmiştim.

Yıllar sonra, Paraşüt Kulesi'nin kardeşi Ankara'da karşıma çıkınca çok sevinmiştim.

Paraşüt Kulesi kaderine terk edilmesin sağlamlaştırarak tekrar kullanıma açılsın diye bekliyorum. Beş yıldır bir işlem yapılmamış ama Izmir'in Başkanı Tugay bu işi de halledecektir.

12 gündem birinde düğünümüze bekliyoruz.

Tekrar buluşmaya dek hoşça kalın.

Sevgiyle Kalın...