Günlük hayatta banka havalesi, EFT ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri yaygın olarak kullanılıyor. Kolay ve hızlı olması nedeniyle tercih edilen bu işlemler, bazı durumlarda geri dönüşü olmayan hatalara neden olabiliyor. Özellikle yoğunluk ve acelecilik anlarında yapılan küçük dikkatsizlikler, maddi kayıpları beraberinde getirebiliyor.

Alıcı bilgileri kontrol edilmeden işlem yapılmaması gerekiyor

Para transferlerinde en sık yapılan hataların başında alıcı bilgilerinin kontrol edilmemesi geliyor. IBAN üzerinde yapılacak tek bir yanlış karakter girişi bile, paranın farklı bir hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Bu tür hatalar, işlemin iptal edilmesini veya geri alınmasını zorlaştırabiliyor.

Alıcı adı ile IBAN uyumu önem taşıyor

Uzmanlar, transfer sırasında sadece IBAN numarasına değil, alıcı adı ve soyadı bilgilerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Alıcı adı ile IBAN arasındaki uyumsuzluk, çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle işlem onaylanmadan önce tüm bilgilerin tekrar kontrol edilmesi öneriliyor.

İşlem saatleri ödeme planlarını etkileyebiliyor

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise işlem saatleri oluyor. EFT işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması durumunda transferler bir sonraki iş gününe kalabiliyor. Bu durum, acil ödemelerde aksamalara ve planlamada sorunlara yol açabiliyor.

Limit ve masraflar çoğu zaman gözden kaçıyor

Hızlı para transferlerinde belirlenen limitlerin aşılması işlemin iptal edilmesine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, komisyon ve masraf kesintileri de kullanıcılar tarafından sıklıkla göz ardı ediliyor. Bazı bankalar ve ödeme kuruluşları, transfer başına ek ücret uygulayabiliyorlar.

Özellikle sık yapılan küçük tutarlı işlemlerden alınan ücretler zamanla ciddi bir yük oluşturabiliyor. İşlem onayı verilmeden önce uygulanacak masrafların kontrol edilmesi, beklenmedik kesintilerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Dikkatli işlem mağduriyeti önlüyor

Yetkililer, para transferlerinde sadece gönderilen tutara değil, işlemin tüm aşamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi, saat ve limit kontrollerinin yapılması, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Küçük bir hata, büyük bir soruna dönüşebiliyorr.