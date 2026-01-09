Soğukların etkisini günden güne artırmasıyla birlikte, buzlanmaya bağlı yaralanmalarda da artış yaşanıyor. Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışının hakim olduğu bu dönemde, ev güvenliği uzmanları ayakkabı tabanlarına yönelik pratik ve düşük maliyetli yöntemlere dikkat çekiyor.

Pürüzsüz tabanlar en büyük risk olarak gösterildi

Uzmanlara göre özellikle düz tabanlı bot ve ayakkabılar, buzlu zeminlerde ciddi kayma riski oluşturuyor. Ayakkabıların kaygan olmasının temel nedeni olarak taban yüzeyinin pürüzsüz yapısı gösteriliyor. Bu durum, düşme, kırık ve çatlak gibi yaralanmaların önünü açıyor.

Zımpara kağıdıyla aşındırma yöntemi öne çıktı

Kayma riskini azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olarak zımpara kağıdıyla tabanın hafif şekilde aşındırılması gösteriliyor. Zımpara ile birkaç kez ovalanan ayakkabı tabanlarında pürüzlü bir yapı oluştuğu, bu sayede zemine tutunmanın arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu yöntemin etkisinin daha uzun süreli olduğuna dikkati çekiyor.

Acil durumlar için evde bulunan malzemeler önerildi

Zımpara kağıdı bulunmayan durumlarda ise alternatif yöntemler de öneriliyor. Islatılmış ayakkabı tabanına sofra tuzu ya da kum yapıştırılarak kısa mesafelerde kaymayı azaltan geçici bir çözüm sağlanabiliyor. Ayrıca sıvı silikon veya güçlü bir yapıştırıcı kullanılarak tabana ince kum ya da karbonat serpilmesiyle zımpara benzeri bir yüzey elde edilebiliyor.

Hızlı çözümler de listede yer aldı

Zamanı kısıtlı olanlar için daha pratik yöntemler de paylaşıldı. Botların üzerine giyilen eski bir çift çorap, kumaş dokusu sayesinde buz üzerinde sürtünmeyi artırabiliyor. Bunun yanında ayakkabı tabanına çapraz şekilde yapıştırılan bez yara bandı ya da kaba dokulu koli bantlarının da geçici olarak fayda sağladığı ifade ediliyor.

Kısa mesafeler için güvenli adımlar mümkün

Uzmanlar, bu yöntemlerin profesyonel kış botlarının yerini tutmadığını ancak evden markete ya da kısa mesafeli yürüyüşlerde dengeyi korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Özellikle gizli buzlanmanın olduğu alanlarda bu basit önlemlerle düşme riskinin ciddi oranda azaldığı vurgulanıyor. Bu tür küçük dokunuşların, kış aylarında yaşanabilecek olası kazaların önüne geçebileceği aktarılıyor.