Son Mühür - ATM'lerde uzun süredir yalnızca 200 TL'lik banknotların kabul edilmesi ve düşük işlem limitlerinin uygulanması, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bu durum, özellikle büyük meblağlarda para yatırma ve çekme işlemlerinde zorluklara neden oluyordu.

Para çekme-yatırma limitleri değişti

Bu soruna çözüm getiren bankalar önemli bir adım atarak yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikle birlikte, kart ve QR kod kullanımıyla ATM’lerden günlük 185 bin TL’ye kadar para yatırma imkanı sağlandı. Böylece müşteriler, yüksek tutarlı işlemlerini bankamatikler aracılığıyla daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

ATM ayrımı yapılacak

ATM’lerdeki para çekme limitleri, cihazın bulunduğu lokasyona göre farklılık gösterecek şekilde yeniden düzenlendi. AVM, cadde ve metro gibi halka açık alanlardaki bağımsız ATM’lerde günlük para çekme limiti 10 bin ile 15 bin TL arasında belirlenirken, banka şubesi içindeki ATM’lerde bu limit 35 bin ila 50 bin TL’ye kadar çıkarıldı. Bankalar, bu düzenlemeyle birlikte lokasyona göre işlemlerde daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.

Bankalar uygulamaya başladı

Bu yeni uygulama, Eylül ayı itibarıyla yalnızca Türkiye'deki birçok özel banka tarafından hayata geçirildi. Böylece ATM işlem limitleri yükseltilerek müşterilere daha kapsamlı ve kullanıcı dostu çözümler sunulmuş oldu.