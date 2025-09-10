Antalya’da yerel yayın yapan Kanal V’nin sahibi Mehmet Okan Kaya, son günlerde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kanal V’ye devlet tarafından kayyum atanması, şehirde medya sektöründe önemli bir etki yarattı. Kaya’nın medya geçmişi, tutuklanma durumu ve kayyum kararının detayları gündemdeki yerini koruyor.

Mehmet Okan Kaya Kimdir?

Mehmet Okan Kaya, Antalya merkezli Kanal V televizyonunun sahibi olarak biliniyor. Medya sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermesiyle tanınıyor. Kanal V’de hem yönetici hem de sahip pozisyonunda görev aldı ve bölgesel yayıncılıkta pek çok projeye öncülük etti. Eşi Birsen Arıcan Kaya ile birlikte kanalın yönetiminde aktif şekilde yer aldı. Şehirde medya sektöründe etkili bir isim olan Kaya, bölgesel habercilik faaliyetleriyle biliniyor.

Tutuklanma Durumu

Mehmet Okan Kaya, Antalya’da başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Hakkında çıkarılan adli süreçte kısa süreli serbest bırakma kararı verilse de, yeni delillerin sunulmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Soruşturmada mali işlemler ve belediyelerle iş ilişkileri incelenirken, soruşturmanın seyri ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Şu an için tutuklama kararı bulunmamakla birlikte, adli kontrol kapsamında işlemler devam ediyor.

Kanal V’ye Kayyum Atanma Nedeni

Kanal V’ye kayyum atanmasının temel nedeni, yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan finansal usulsüzlük iddiaları oldu. Özellikle Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ilişkili kamu ihaleleri ve medya operasyonlarında şüpheli hareketlerin tespit edilmesi üzerine kayyum atama işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte kanal yönetimi geçici olarak devlet yetkililerine devredildi. Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın seyri medya sektörü ve kamuoyunda yakından takip ediliyor.