Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandı. 31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilen dev organizasyonda, 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye başta olmak üzere toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL tutarındaki ikramiyeler sahiplerini buldu. Yeni yıla zengin girme hayali kuran milyonlarca vatandaş, çekilişin hemen ardından biletlerine isabet eden rakamları öğrenmek için sorgulama ekranlarına akın etti.

Milli Piyango çekiliş sonuçları, dijital platformlar üzerinden saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. Özellikle millipiyangoonline bilet adresinden bilet numarasını girerek de sonuçları teyit etmek mümkün. Ayrıca karekod (QR) teknolojisi ile de isteyenler milli piyango sonuçlarını kolayca öğrenebilir. Vatandaşlar, mobil uygulamalar aracılığıyla biletlerinin üzerindeki kodu taratarak, kazandıkları tutarı anında görüntüleme imkanına sahip bulunuyor.

Milli Piyango 2026 Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçları öğrenmek isteyen bilet sahipleri için en hızlı yöntem, resmi internet siteleri ve mobil uygulamalar olarak öne çıkıyor. millipiyangoonline.com adresi üzerinden veya bilet numarası ilgili kutucuğa girilerek "Sorgula" butonuna basılması yeterli oluyor. Ayrıca, akıllı telefonlara indirilen Milli Piyango mobil uygulaması sayesinde, biletin üzerindeki QR kod kameraya okutularak sonuçlar hatasız bir şekilde öğrenilebiliyor. Bu yöntem, numaraların tek tek kontrol edilmesi zahmetini ortadan kaldırıyor.

Büyük İkramiye ve Amorti Kime Çıktı?

Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişinde en çok merak edilen 800 milyon TL'lik büyük ikramiye, "3031385" numaralı çeyrek biletlere isabet etti. Talihli biletlerin İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinden satıldığı belirlendi. Bilet parasını geri kazandıran amorti numaraları ise "2" ve "8" oldu. Teselli ikramiyesi olarak belirlenen 800 bin TL ise büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran bilet sahiplerine veriliyor.

Sıralı Tam Liste ve Dağıtılan İkramiyeler

Çekiliş kapsamında sadece büyük ikramiye değil, milyonlarca liralık ara ikramiyeler de dağıtıldı. 80 milyon TL kazandıran numaralar "0609978" ve "6531722" olarak açıklanırken, 8 milyon TL, 2 milyon TL ve 1 milyon 200 bin TL gibi yüksek tutarlı ikramiyeler de şanslı sahiplerini buldu. Vatandaşlar, tüm kazanan numaraların yer aldığı sıralı tam listeye Milli Piyango'nun dijital platformu üzerinden ulaşarak biletlerini detaylı bir şekilde kontrol edebilir.