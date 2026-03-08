Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo XIV, Orta Doğu’da artan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa, bölgede devam eden çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine dikkat çekerek uluslararası topluma barış çağrısı yaptı.

Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekti

Papa Leo XIV, pazar duasının ardından yaptığı konuşmada özellikle İran ve çevresinde yaşanan gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Bölgeden gelen şiddet ve yıkım haberlerinin dünya kamuoyunu derinden sarstığını belirten Papa, çatışmaların toplumlarda korku ve nefret atmosferini büyüttüğünü ifade etti.

Papa, “İran’dan ve genel olarak Orta Doğu’dan gelen haberler bizleri derinden sarsıyor. Şiddetin ve yıkımın artması, halkların yaşamını doğrudan etkileyen bir korku ortamı oluşturuyor” dedi.

“Çatışma bölgeye yayılabilir” uyarısı

Konuşmasında gerilimin yalnızca mevcut çatışma alanlarıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret eden Papa, krizin başka ülkelere sıçrama ihtimalinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle Orta Doğu’nun kırılgan dengelere sahip olduğunu belirten Papa, bölgede yeni istikrarsızlıkların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Papa Leo XIV, “Çatışmanın genişleme ihtimali, bölgedeki pek çok ülke için endişe kaynağı. Aralarında sevgili Lübnan’ın da bulunduğu bazı ülkelerin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesi riski bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Bombaların gürültüsü kesilsin”

Katolik dünyasının ruhani lideri konuşmasında taraflara açık bir ateşkes çağrısı yaptı. Savaşın daha fazla acıya yol açmadan sona ermesi gerektiğini belirten Papa, diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı.

Papa, “Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın” sözleriyle uluslararası topluma barış için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Kadınlar Günü mesajı da verdi

Papa Leo XIV, konuşmasının sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik mesaj da paylaştı. Dünyanın birçok yerinde kadınların hâlâ ayrımcılık ve şiddetle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Papa, özellikle çocuk yaşlardan itibaren kadınların zor koşullarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kadınlara dayanışma mesajı veren Papa, “Ne yazık ki birçok kadın çocukluktan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyor ve farklı şiddet türlerinin hedefi oluyor. Onlara olan dayanışmamı ve dualarımı iletiyorum” dedi.