Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, yerel yönetimleri ziyaret etmek ve halkla buluşmak amacıyla gerçekleştirdiği Eskişehir programı kapsamında Sivrihisar’da önemli açıklamalarda bulundu. İktidarın ekonomi politikalarını ve toplumun farklı kesimleri üzerindeki mali baskısını sert bir dille eleştiren Özel, CHP iktidarında hayata geçirilecek ekonomik modelin toplumun tüm katmanlarını kapsayan bir refah artışı sağlayacağının altını çizdi.

Sivrihisar’da yoğun katılımlı karşılama töreni

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye makamında tebrik ziyaretinde bulunan Özgür Özel, belediye binası önünde geniş bir heyet tarafından karşılandı. Karşılama töreninde CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer’in yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da hazır bulundu. İlçedeki projeler ve mevcut çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Dökmeci’den kapsamlı bir brifing alan Özel, ardından kendisini bekleyen kalabalığa hitap ederek siyasi mesajlarını paylaştı.

"Emekli ve emekçinin refahı ekonominin temelidir"

Mevcut hükümetin ekonomi yönetimini emekli maaşları ve çalışan hakları üzerinden eleştiren Özgür Özel, toplumun geniş kesimlerinin geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu vurguladı. Mevcut yönetimin dar gelirli kesimi zor durumda bıraktığını ifade eden Özel, CHP’nin yönetim vizyonunda önceliğin halkın cebini doldurmak olduğunu belirtti. Özel, ancak emeklinin ve işçinin ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu bir ortamda piyasanın canlanabileceğini, bu kesimlerin yüzü güldüğünde ekonomik daralmanın da sona ereceğini savundu.

Yerel başarıdan genel iktidar vizyonuna

Sivrihisar Belediyesi’nin kırsal mahallelere ve tarımsal kalkınmaya yönelik adımlarını övgüyle karşılayan Genel Başkan Özel, yereldeki bu hizmet anlayışının genel iktidar hedeflerinin bir provası olduğunu söyledi. Habil Başkan’ın yaptığı on işten altısının doğrudan çiftçiye dokunmasının stratejik bir önem taşıdığını kaydeden Özel, çiftçinin kazandığı bir sistemde esnafın da dertlerinden kurtulacağını ifade etti. Çiftçinin, emeklinin ve çalışanın alım gücünün artmasının otomatik olarak esnafa yansıyacağını dile getiren CHP Lideri, halkın refah içinde yaşadığı bir Türkiye sözü verdi.

Gelecek için umut dolu mesajlar

Konuşmasının sonunda Sivrihisar halkına ve esnafına moral veren Özgür Özel, toplumun her bir ferdinin mutlu olduğu günlerin yakın olduğunu belirterek sözlerini tamamladı. "Herkesin aynı anda refaha kavuştuğu, cebinin para gördüğü bir Sivrihisar ve Türkiye için yola çıktık," diyen Özel, tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlayarak ilçeden ayrıldı. Bu ziyaret, CHP’nin özellikle kırsal bölgelerdeki ve esnaf kesimindeki yeni dönem politikalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

