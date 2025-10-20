Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, 28–30 Kasım tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde yer alan 1700 yıllık su altı bazilikasını ziyaret edecek.

Hristiyanlık tarihi için önemli bir nokta!

Hristiyanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Birinci Konsil’in yapıldığı yer olarak bilinen bazilikada, Papa ziyareti öncesi hummalı bir hazırlık yürütülüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin liderliğindeki 60 kişilik ekip, alanın çevre düzenlemesi ve sergileme çalışmalarını kasım sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

"Hac merkezi haline gelebilir!"

Prof. Dr. Şahin, yapının yüzyıllardır bahsedilen ancak keşfedilemeyen Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürerek, “Papa’nın ziyaretiyle burası Hristiyan dünyası için hac merkezi haline gelebilir” dedi.