Aile, minik bebeğe şehit babasının göreve çıkmadan önce istediği ismi verdi. Emre Altıok’un hayalini kurduğu isim “Gökçe”, doğan kız bebeğe konularak yaşatıldı. Altıok ailesi, şehidin son arzularından birini yerine getirmenin duygusunu yaşadı.

“Emanetin emanetimdir” paylaşımı

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal mesajla hem oğlunu andı hem de torununa sahip çıkacağını duyurdu. Altıok paylaşımında,

“Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban.” ifadelerine yer verdi.

Aile acıyı ve umudu birlikte taşıyor

Altıok ailesi, bir yandan şehitlerinin acısını yaşarken diğer yandan dünyaya gelen Gökçe bebekle umut dolu yeni bir sayfa açtı. Minik Gökçe’nin, şehit babasının hatırasını yaşatacağı ifade edildi.