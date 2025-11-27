Son Mühür- Papa 14. Leo’nun Türkiye temasları yarın Ankara’da başlayacak. Papa’nın ilk ziyareti Anıtkabir’e olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi karşılama töreni düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapılacak.

İstanbul temasları ve dini buluşmalar

Papa Leo, Ankara’daki programının hemen ardından İstanbul’a geçecek. Cuma sabahı Harbiye’de bulunan Saint Esprit Katedrali’nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek. Ardından Feriköy’de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek.

Papa daha sonra helikopterle İznik’e geçerek burada düzenlenecek dini programa katılacak.

İznik’te konsil yıl dönümü ayini

Bu yıl, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı. Papa Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca su altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda düzenlenecek ayini yönetecek.

Sultanahmet Camisi ve cemaat buluşmaları

Cumartesi günü Papa Leo, önceki papaların da ziyaret ettiği Sultanahmet Camisi’ne gidecek. Daha sonra Yeşilköy’de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde cemaat temsilcileriyle bir araya gelecek.

Fener Rum Patrikhanesi’nde ortak bildiri

Papa’nın İstanbul programındaki en kritik duraklardan biri Fener Rum Patrikhanesi olacak. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki dini lider, görüşmenin ardından ortak bir bildiriye imza atacak. Aynı gün Papa, Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılacağı ayini yönetecek.

Ermeni Apostolik Katedrali’nde ayin ve Beyrut yolculuğu

Ziyaretin son gününde Papa Leo, Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayine katılacak. Tarihi önem nedeniyle Papa Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne bir kez daha giderek Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Programın ardından Papa, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.

Ankara’da güvenlik tedbirleri artırıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14. Leo’nun Anıtkabir’i ziyaret edeceği saatlerde bazı yolların ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacağını açıkladı. Buna göre, 09.00 itibarıyla Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ve bu caddelere bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

İznik bazilikası için kamulaştırma kararı alındı

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezar kalıntılarının bulunduğu Aziz Neofitos Bazilikası alanı için resmi kamulaştırma kararı çıktı. Bu karar, bölgenin korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağlayacak.