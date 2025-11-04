Aydın’ın Koçarlı ilçesinde pamuk üreticileri, sezon ortasında etkili olan yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Türkiye’nin pamuk üretiminde önemli bir paya sahip olan bölgede, yağışlar ürün kalitesini düşürürken fiyatlarda da ciddi gerileme yaşandı.

Koçarlı’da 250 dönüm arazide pamuk yetiştiren 67 yaşındaki üretici Mesut Aykan, yağışların hem kaliteyi hem de kazancı olumsuz etkilediğini söyledi.

“Pamuk kalitesi düştü, fiyatlar geriledi”

Aykan, pamuk hasadının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, “Sulama yapılan alanlarda verim iyi, dönüm başına 450 ila 500 kilogram arasında ürün alıyoruz. Ancak son yağışlar pamuğun kalitesini bozdu. Bu durum doğal olarak fiyatlara da yansıdı. Sezon başında 31 liradan satılan pamuk şu anda 26-27 lira seviyelerine indi” dedi.

“Üretici bu sezon zararda”

Yağışların üreticiye büyük zarar verdiğini dile getiren Aykan, “Bu yıl maalesef kazanç yerine zarar ettik. Yeni yağışlar da kapıda, o yüzden tarlada hızla çalışıyoruz. Çarşamba gününden itibaren yeniden yağmur bekleniyor” diye konuştu.