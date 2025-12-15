Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim Belediyesi’ne bağlı Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 12–18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla özel etkinlikler düzenlendi. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara yerli üretimin önemi erken yaşta anlatıldı.

Miniklere yerli üretim bilinci aşılandı

Etkinlikler kapsamında okul öncesi öğrenciler, yerli üretimin anlamını eğlenceli ve öğretici faaliyetlerle öğrenme fırsatı buldu. Yerli ürünlerin tanıtıldığı etkinliklerde çocuklar hem bilgi edindi hem de günlük yaşamda yerli malı kullanımının önemini kavradı.

Ev yapımı lezzetlerle paylaşma kültürü pekişti

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocukların evlerinden getirdikleri ev yapımı yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşması oldu. Bu etkinlikle miniklere hem paylaşmanın değeri aktarıldı hem de yerli üretime dayalı beslenme alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Renkli kostümler, şiirler ve şarkılarla keyifli anlar

Yerli Malı Haftası etkinlikleri, çocukların giydiği renkli kostümler, okunan şiirler ve söylenen şarkılarla adeta bir şenlik havasında geçti. Eğlenceyle öğrenmenin bir araya geldiği programda çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler yaşadı.

Başkan Gençay: “Bu bilinç küçük yaşta kazandırılmalı”

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, düzenlenen etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada Yerli Malı Haftası’nın çocukların gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gençay, şu ifadeleri kullandı:

“Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza tutumlu olmayı, paylaşmayı ve yerli üretimin değerini öğretmek açısından son derece kıymetlidir. Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilen bu etkinliklerle miniklerimiz hem eğlenerek öğreniyor hem de evlerinden getirdikleri ev yapımı yiyeceklerle paylaşma bilincini geliştiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yerli üretimi tanıması ve desteklemesi bizler için çok önemlidir. Didim Belediyesi olarak bu tür eğitici ve farkındalık oluşturan etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Didim Belediyesi’nden eğitici etkinliklere destek

Didim Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik bilinçle yetişmesine katkı sağlayan etkinliklere destek vermeyi sürdürüyor. Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen programın, çocuklarda kalıcı farkındalık oluşturması hedefleniyor.